O ministro dos Negócios Estrangeiros da República Checa, Tomas Petricek, vai convocar o embaixador chinês em Praga, depois de Pequim ter advertido que o país europeu pagará "caro" pela visita de uma delegação a Taiwan.

Ao anunciar hoje a sua intenção de pedir explicações ao representante do Governo chinês, Petricek considerou que a reação de Pequim "ultrapassou o limite".

O ministro referia-se às declarações do homólogo chinês, Wang Yi, que avisou que a República Checa vai pagar "caro" por "desafiar o princípio de 'uma China' com a visita a Taiwan de uma delegação checa chefiada pelo presidente do senado, Milos Vystrcil.