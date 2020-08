Actualidade

Uma menina de 3 anos foi projetada no ar durante 30 segundos, após a cauda de um papagaio de papel gigante ter ficado enrolada na sua cintura durante um festival na cidade de Hsinchu, no norte de Taiwan.

A menina, de 13 quilos, participava no Festival Internacional de Papagaios de Hsinchu com os pais e estava ao lado de um grande papagaio laranja que, uma vez no ar, iria lançar rebuçados, segundo os meios de comunicação taiwaneses.

Quando os organizadores soltaram o papagaio gigante, uma rajada de ar levantou a criança repentinamente, pois as tiras do papagaio ficaram amarradas na sua cintura.