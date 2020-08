Covid-19

O Presidente da República (PR) disse hoje que foi informado pelo Governo de que as orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a Festa do Avante! vão ser reveladas ao início da tarde.

"A única informação que posso transmitir e que me foi dada pelo Governo esta manhã é a de que hoje, ao começo da tarde, divulgaria a sua posição sobre a matéria. Não sei mais nada", afirmou o Presidente da República aos jornalistas, à margem de uma visita às veredas da serra de Monchique, um dos 16 concelhos do distrito de Faro.

Questionado sobre o facto de a DGS não ter revelado há mais tempo as orientações técnicas para a festa dos comunistas na Quinta da Atalaia, no Seixal, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que "a única informação" que tinha do Governo é a de que "a DGS decidiu divulgar o relatório".