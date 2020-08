OE2021

A coordenadora do BE descartou hoje o cenário de eventual crise política, sugerido pelo primeiro-ministro em caso de desacordo à esquerda sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), alegando que "é um problema inexistente, que não interessa a ninguém".

À margem de uma visita a uma escola, em Lisboa, Catarina Martins escusou-se ainda a comentar a polémica sobre a realização da Festa do "Avante!" no próximo fim de semana porque "há mais temas no país além desse" e exigiu ao Ministério da Educação a contratação imediata de mais professores e assistentes operacionais para as escolas devido ao contexto da pandemia de covid-19.

"O problema de se discutir muito o que não existe é não discutirmos problemas que existem. Nós queremos discutir problemas que existem. Cenários sobre crise política é um problema inexistente, que não interessa a ninguém", afirmou.