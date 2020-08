Actualidade

The Lengendary TigerMan, Van Baerle Trio, Denis Kozhukhin, Mão Morta e Bárbara Tinoco são alguns dos artistas que sobem ao palco da Sala Suggia da Casa da Música, no Porto, para assinalar o final do verão, foi hoje anunciado.

"O final do verão é assinalado na Casa da Música com música memorável de vários tempos e lugares", afirma, em comunicado, o equipamento cultural, onde, ao longo do mês de setembro, vários agrupamentos residentes vão homenagear Ludwing van Beethoven, num ciclo intitulado "Beethoven 2020".

Ao longo do mês, a Orquestra Sinfónica leva à Sala Suggia "peças concertantes", como o Triplo Concerto, do Mestre de Bona, no dia 11 de setembro, que conta com o Van Baerle Trio, e que pretende lembrar a única vez que o compositor pensou numa obra para orquestra com mais do que um instrumento solista: piano, violino e violoncelo.