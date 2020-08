LE

(CORREÇÃO DO 1.º PARÁGRAFO) Nyon, Suíça, 31 ago (Lusa) - O Rio Ave vai jogar no reduto dos bósnios do FK Borac Banja Luka na segunda pré-eliminatória da Liga Europa em futebol, em 17 de setembro, ditou hoje o sorteio realizado em Nyon, na Suíça. (CORRIGE A COMPETIÇÃO, QUE É A LIGA EUROPA E NÃO A LIGA DOS CAMPEÕES)

Caso siga em frente, a formação de Vila do Conde ainda tem de ultrapassar a terceira pré-eliminatória (24 de setembro) e o 'play-off' (01 de outubro), também apenas a uma mão, para conseguir um lugar na fase de grupos.

Quinto colocado da I Liga em 2019/20, o Rio Ave está a disputar pela quarta vez a Liga Europa e procura o segundo apuramento para a fase de grupos, de forma a repetir 2014/15. Em 2016/17, ficou na terceira pré-eliminatória e, em 2018/19, na segunda.