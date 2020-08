Actualidade

A atividade turística manteve a tendência de recuperação em julho, com um milhão de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, correspondendo a descidas de 64% e 68%, respetivamente, face ao mesmo mês do ano passado, divulgou hoje o INE.

De acordo com a estimativa rápida da atividade turística, publicada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em julho de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter registado 1 milhão de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, o que corresponde a variações homólogas negativas de 64,0% e 68,0%, respetivamente, depois de em junho as descidas terem sido de 82,0% e 85,2%, pela mesma ordem.

Segundo o INE, a recuperação deve-se sobretudo aos residentes, cujas dormidas atingiram 1,7 milhões e representaram 65,5% do total (diminuição de 31,3%, depois de uma descida de 59,7% em junho, face ao mesmo período de 2019).