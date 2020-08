Actualidade

Concertos de Camané & Mário Laginha e de Os Quatro e Meia ou fado e magia, são alguns dos eventos em destaque na programação do mês de setembro do Convento São Francisco, em Coimbra.

O município de Coimbra refere, em comunicado hoje enviado à agência Lusa, que, no típico mês de "rentrée" daquele complexo cultural, apresenta "uma programação diversificada e para todos os gostos".

A programação começa na quarta-feira, pelas 21:30, na antiga igreja, com algumas criações do "DAR A OUVIR. Paisagens sonoras da cidade", mais especificamente com a performance "97 200 Anos", de Luís Antero, Luís Pedro Madeira e Quiné Teles, que promete "uma paisagem sonora única e inesquecível".