Líbano

O até agora embaixador libanês na Alemanha, Mustapha Adib, foi hoje nomeado primeiro-ministro do Líbano, após ter obtido o maior número de apoios nas consultas parlamentares conduzidas pelo chefe de Estado, Michel Aoun, divulgou a Presidência libanesa.

A nomeação de Adib, de 48 anos, ocorre poucas horas antes da chegada ao Líbano do Presidente francês, Emmanuel Macron, que exortou os líderes libaneses a formarem rapidamente um "governo de missão", executivo esse que terá como meta ultrapassar a crise económica e política que afeta o país.

Nas primeiras declarações que proferiu após a nomeação, Mustapha Adib - que foi a escolha do Movimento Futuro, o partido sunita do ex-primeiro-ministro Saad al-Hariri, para suceder na liderança do Governo ao demissionário Hassan Diab - comprometeu-se a formar "em tempo recorde" uma equipa ministerial composta por "especialistas" e pessoas "competentes", que serão responsáveis pela aplicação de "reformas" há muito esperadas pelos libaneses.