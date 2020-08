Avante!

O presidente e deputado único da Iniciativa Liberal apresentou hoje um projeto de resolução e um requerimento para que seja divulgado na íntegra o parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a realização da Festa do Avante!.

No projeto de resolução, com a data de hoje, João Cotrim Figueiredo propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que "instrua a DGS a divulgar publicamente o parecer técnico já emitido sobre a realização da Festa do Avante!".

No requerimento dirigido à própria Direção-Geral da Saúde, também com a data de hoje, o deputado da Iniciativa Liberal pede o "envio, com carácter de urgência, do teor integral do parecer técnico da DGS", para que este possa ser "devidamente escrutinado pela Assembleia da República".