Actualidade

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) alertou hoje que a urgência pediátrica do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) está "em risco de encerrar por falta de médicos", já a partir desta terça-feira.

"O Serviço de Urgência de Pediatria (SUP) do HESE atravessa uma grave carência de médicos pediatras, o que põe em risco o seu funcionamento, já a partir do próximo dia 01 de setembro", pode ler-se no comunicado divulgado pelo sindicato.

Segundo o SMZS, este serviço do hospital de Évora "conta atualmente com seis médicos pediatras, dos quais apenas três realizam trabalho noturno, por questões de limites de idade legalmente previstos, o que faz com que nem o recurso a trabalho extraordinário" seja "suficiente para assegurar a escala de urgência".