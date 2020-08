Covid-19

O secretário-geral do PS afirmou hoje que haverá em breve um reforço substancial da capacidade do número de testes a realizar para prevenir o risco do aumento de contágios da covid-19 com o fim das férias.

Esta medida do Governo foi avançada por António Costa no discurso que proferiu na abertura da Convenção Nacional do PS, em Coimbra, ocasião em que antecipou que esta semana, em matéria de prevenção da covid-19, "serão dados dois passos muito importantes".

A primeira dessas medidas, segundo o líder socialista, passa pelo "aumento extraordinário da capacidade do número de testes a realizar" e explicou porquê: "Quando o regresso de férias voltar a concentrar as pessoas, quando as empresas voltarem a laborar em pleno e quando o sistema educativo voltar a funcionar, naturalmente o risco de contágio vai aumentar".