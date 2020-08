Actualidade

O diretor do Teatro Municipal de Bragança (TMB), João Cristiano Cunha, quer que a comunidade sinta que esta sala é delas, com uma aposta num serviço educativo que ausculte as instituições e as pessoas que estão no terreno.

João Cristiano Cunha chegou em janeiro ao TMB e, imediatamente a seguir, tudo o que tinha pensado caiu devido à pandemia da covid-19. Em entrevista à Lusa, não esconde que "houve uma ponta de frustração", mas os tempos foram de "aprendizagem" e preparação do regresso a cena.

A nova temporada abre no próximo sábado com as limitações impostas pela pandemia, mas o diretor, está "bastante confiante de que o Teatro Municipal de Bragança vai receber mais público e conseguir convocar mais pessoas da cidade e fazer com que as pessoas sintam que o teatro é delas, (que) esta casa é das pessoas e é para as pessoas".