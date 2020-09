Líbano

O presidente do Parlamento libanês e líder do grupo xiita Amal, Nabih Berri, apelou hoje à "mudança do sistema confessional" que rege o cenário político no Líbano que, segundo defendeu, é a "fonte de todos os males".

Nabih Berri, que preside ao Parlamento libanês desde 1992, segue assim o tom das declarações proferidas no domingo pelo Presidente do Líbano, Michel Aoun, e pelo líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, que se pronunciaram favoravelmente a uma reforma profunda do sistema político, sugerida pelo chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, que é hoje aguardado na capital libanesa, Beirute.

No domingo, Michel Aoun, de 85 anos, que até à data se tinha mantido indiferente aos apelos reformistas, reconheceu num discurso por ocasião do centenário do Líbano, assinalado na terça-feira, a necessidade de mudar o sistema político, tendo mesmo apelado à proclamação de um "Estado laico".