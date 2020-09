Actualidade

O filme "O Ano da Morte de Ricardo Reis", uma adaptação da obra de José Saramago para cinema, do realizador João Botelho, tem estreia marcada para 01 de outubro, anunciou hoje a distribuidora.

Com o ator brasileiro Chico Diaz, na interpretação do papel principal, do heterónimo de Fernando Pessoa (Ricardo Reis), além de Luís Lima Barreto (Fernando Pessoa), Victoria Guerra (Marcenda) e Catarina Wallenstein (Lídia), o filme passa-se em Lisboa, em 1936, ano em que o médico Ricardo Reis regressa do autoexílio de mais de uma década no Brasil.

Na obra original, o Prémio Nobel da Literatura concebe um encontro do já falecido poeta, Fernando Pessoa, com o seu heterónimo, numa altura em que na Europa se afirmam o fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler, o Estado Novo de Salazar, e tem início a guerra civil espanhola.