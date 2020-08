Actualidade

O cadáver de um feto foi hoje encontrado numa varanda de um prédio na cidade de Torres Vedras por pintores da construção civil, que alertaram as autoridades, disse fonte da GNR.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que os pintores estavam a montar andaimes para começar as pinturas exteriores do prédio quando se aperceberam de um "feto ainda com o cordão umbilical, em estado de decomposição, numa das varandas do edifício", no bairro da Boavista, na zona norte da cidade de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

Os homens contactaram a GNR, que, por sua vez, remeteu o caso para a Polícia Judiciária. Esta força de segurança encontra-se no local.