O ciclista australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) conquistou hoje ao 'sprint' a terceira etapa da Volta a França, que continua a ser liderada pelo francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).

Em Sisteron, no final dos 198 quilómetros desde Nice, Ewan surgiu de trás para bater o irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), segundo, e o campeão europeu, o italiano Giacomo Nizzolo (NTT), terceiro, com as mesmas 05:17.42 horas do vencedor.

A camisola amarela continua a ser envergada por Julian Alaphilippe, que chegou integrado no pelotão e tem quatro segundos de vantagem sobre o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) e sete face ao suíço Marc Hirschi (Sunweb), respetivamente segundo e terceiro na geral individual.