O romance "Quichotte", de Salman Rushdie, inspirado pelo clássico de Miguel Cervantes, "Dom Quixote" (1605), vai ser publicado em Portugal em setembro, exatamente um ano depois da edição original, divulgou hoje o Grupo Leya.

"Tal como Cervantes escreveu 'Dom Quixote' para satirizar a cultura do seu tempo, Rushdie transporta o leitor numa desvairada corrida através de um país à beira do colapso moral e espiritual", referem as Publicações D. Quixote, que projetam a edição do romance para 15 de setembro, dois dias após o fecho das feiras do livro de Lisboa e do Porto, numa tradução de J. Teixeira de Aguilar.

Os Estados Unidos são o país em causa, numa perspetiva desenhada através do seu território, da cultura popular, dos excessos da sociedade, das relações interpessoais e do racismo sempre presente.