Actualidade

Concertos, debates e encontros de escolas e artistas marcam a 18.ª Festa do Jazz, que se realiza este ano, pela primeira vez, no Centro Cultural de Belém (CCB), em 12 e 13 de setembro, anunciou hoje a organização.

O evento, que se dedica a "apoiar, cuidar e incentivar a comunidade dos músicos de jazz, portugueses", abre este ano com a apresentação de um livro dedicado à própria Festa do Jazz, no dia 12, contando a sua história que, "em muitos pontos, se confunde com a história contemporânea do jazz em Portugal", revela uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No dia seguinte, a programação abre com o debate subordinado ao tema "Portugal, Jazz e Racismo", com a presença de Mamadou Ba (SOS Racismo) e das cantoras Maria João e Selma Uamusse.