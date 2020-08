Moçambique/Ataques

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, disse hoje que a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral está a preparar planos para intervir no conflito em Cabo Delgado, norte de Moçambique.

"A nível da SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral], sim, a questão [da insegurança no norte de Moçambique] está a ser discutida extensivamente com base em 'briefings' do próprio Governo de Moçambique", declarou Cyril Ramaphosa.

"O Presidente Nyusi é agora o presidente da nossa região SADC e estamos envolvidos através de várias outras estruturas da SADC para estarmos bem informados e ver até que ponto podem ser montados planos para lidar com o desafio de segurança que enfrentamos lá [em Cabo Delgado]", adiantou.