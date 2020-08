Actualidade

O valor das compras com cartão caiu 8,7% em julho, em termos homólogos, segundo o Banco de Portugal, que considerou um sinal de progressivo regresso à normalidade depois das quebras significativas desde o início da pandemia.

Segundo a informação hoje divulgada pelo banco central, em julho, enquanto o valor das compras com cartões internacionais caiu 59,9% face ao mesmo mês de 2019, já nas compras com cartões nacionais subiu, ainda que uns ligeiros 0,7%.

"Em julho de 2020, com o progressivo regresso à normalidade, assistiu-se a um retomar da atividade económica e a uma maior utilização dos cartões de pagamento, embora inferior à verificada no mesmo período do ano passado", considera o Banco de Portugal na informação hoje divulgada.