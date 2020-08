Covid-19

Cinco pescadores da comunidade de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, distrito do Porto, continuam infetados com covid-19 e outros 40 estão em regime de confinamento, atualizou hoje a Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM).

Segundo a entidade, este número espelha uma redução "para menos de metade" dos pescadores que, na semana passada, ainda estavam impedidos de trabalhar, ora por estarem infetados com o novo coronavírus, ora por terem de cumprir isolamento, após contacto com outros infetados.

Mediante esta redução, a APMSHM divulgou que das cinco embarcações que estavam paradas, por não terem tripulação para as operar, apenas duas continuam sem atividade, mas com perspetiva de "ainda esta semana regressarem ao mar".