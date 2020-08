Actualidade

O festival de cinema Curtas de Vila do Conde, que este ano se realiza entre 3 e 11 de outubro, terá 48 filmes em estreia nacional, na seleção oficial para a competição internacional e experimental, divulgou hoje a organização.

Nesse lote de trabalhos, merece destaque a projeção de obras de Sergei Loznitsa (Ucrânia) e Jafar Panah (Irão), apontados como "dois dos mais interessantes cineastas da atualidade", pela sua "impressionante sensibilidade para trabalhar a problemática política, social e cultural do seu povo".

De ambos autores, a organização elegeu os trabalhos "A Night at The Opera" e "Hidden", que "trazem dois olhares sobre a cultura dos dois países onde as heroínas cantam, questionando noções de representação e interpretação".