Covid-19

O secretário do Turismo da Madeira revelou hoje que, uma semana depois de o Reino Unido ter incluído Portugal nos corredores seguros de viagens para os britânicos, as reservas do mercado inglês para a região cresceram 64%.

"Nós [Madeira], no espaço de uma semana, crescemos 64% no mercado inglês", declarou Eduardo Jesus no âmbito da conferência de imprensa para apresentação do programa das Festas da Flor e do Vinho Madeira, que decorrem de 03 a 27 de setembro.

O governante madeirense salientou que este número foi alcançado "na primeira semana, que é a do impulso, não é a semana das férias programadas".