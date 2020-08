Moçambique/Ataques

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, manteve hoje um encontro com o bispo de Pemba, Luiz Fernando Lisboa, após o religioso ter sofrido ataques de comentadores considerados próximos ao chefe de Estado por alertar para a crise humanitária na província.

Segundo uma breve nota do chefe de Estado moçambicano, divulgada na página da rede social Facebook, o encontro entre Filipe Nyusi e Luiz Fernando Lisboa, em Pemba (capital provincial) serviu para partilhar "informações ricas", numa altura em que a diocese local está entre as principais entidades no apoio às populações deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado, Norte de Moçambique.

"Foi um encontro bom, a avaliar pela rica informação partilhada, uma vez que a Igreja Católica está enraizada na província. O diálogo com todas as forças vivas da sociedade continua sendo a nossa maior aposta de governação", refere a nota do chefe de Estado moçambicano.