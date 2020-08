Actualidade

A Mota-Engil assinou um contrato em Angola, no valor de 298 milhões de euros (355 milhões de dólares) para a reabilitação e construção de estradas naquele país, de acordo com um comunicado hoje publicado.

Segundo a informação, este contrato, assinado pela subsidiária do grupo português naquela nação africana, é uma parceria, em partes iguais, com a empresa angolana Omatapalo e abrange "a reabilitação da EN 230 entre as localidades de Muamussanda na Província da Lunda Norte e Saurimo na Província de Lunda Sul numa extensão de 267 km" (quilómetros).

Além disso, está incluída "a construção da nova variante circular de Saurimo numa extensão de 39,5 km, totalizando assim o projeto 306,5 km", adiantou a Mota-Engil.