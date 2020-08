Actualidade

O secretário-geral adjunto do PS afirmou hoje que os socialistas terão como prioridades imediatas a agenda de descentralização, com o "reforço da legitimidade democrática" das comissões de coordenação, e a vitória nas eleições regionais dos Açores.

José Luís Carneiro falava de improviso no encerramento da Conferência Nacional do PS, no auditório do Convento de São Francisco, em Coimbra, numa intervenção em que também se referiu aos congressos federativos do seu partido previstos para os próximos dias 12 e 13 de setembro.

O "número dois" da direção dos socialistas considerou então que o "esforço de cooperação entre todas as estruturas [partidárias] é essencial para que se reforce a estratégia de serviço ao país e às comunidades locais".