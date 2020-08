Actualidade

O presidente do PS considerou hoje que o Governo não pode ficar dependente "de humores acidentais", defendeu que pedir estabilidade não é arrogância ou chantagem e advertiu que os portugueses "julgarão com severidade" quem virar as costas.

Estas posições foram transmitidas por Carlos César no encerramento da Conferência Nacional do PS, que decorreu em Coimbra, num discurso em que também salientou que o executivo "não pode falhar" na boa utilização dos fundos europeus.

"É uma oportunidade única em que o Governo não pode falhar", vincou, antes de se referir às condições para a estabilidade política em Portugal - um conjunto de recados sobretudo dirigidos aos "parceiros estratégicos à esquerda" dos socialistas.