Avante!

O presidente do CDS-PP disse hoje que o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) com as orientações técnicas para a Festa do Avante! "é claro nas suas conclusões" e que reconhece "o risco real de contágio".

"A quatro dias da Festa do Avante!, o relatório da DGS, escondido até à ultima hora, é claro nas suas conclusões, reconhecendo o risco real de contágio", realçou Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder dos centristas acusou ainda o Governo e a DGS de se tornarem "coniventes com o risco real de contágio, agravando potencialmente a pandemia".