Mali

As Nações Unidas adotaram hoje uma resolução que prolonga as sanções sobre o Mali por um ano, anunciou hoje o Conselho de Segurança, com 15 votos a favor dos Estados-membros.

Aprovadas por unanimidade, as sanções sobre o Mali, que preveem proibições de viagens e o congelamento de bens a indivíduos e entidades ligados a violações do acordo de paz e ataques armados, foram renovadas até 31 de agosto de 2021.

Na resolução 2541 de 2020, aprovada hoje, o Conselho de Segurança declara que quer continuar atento e a discutir as "potenciais implicações dos desenvolvimentos recentes na implementação do Acordo de Paz", em referência ao golpe militar de 18 de agosto, que classificou de "motim".