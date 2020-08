Actualidade

O movimento islâmico palestiniano Hamas, no poder há mais de uma década na Faixa de Gaza, anunciou hoje um acordo com Israel para por fim ao conflito armado, que se intensificou durante este mês.

"Após diálogos e vários contactos, o último dos quais com o enviado do Catar, Mohammed el-Emadi, foi alcançado um acordo para conter os ataques e por fim à agressão sionista contra o nosso povo", afirmou o gabinete do líder político do Hamas em Gaza, num comunicado citado pela agência AFP

O exército israelita tem bombardeado a Faixa de Gaza todas as noites, desde 06 de agosto, em retaliação a ataques palestinianos, sobretudo através do lançamento de balões incendiários e de projeteis.