Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje uma sessão sem rumo, mas o melhor mês de agosto desde 1984 para o Dow Jones e desde 1986 para o S&P500 e o Nasdaq a estabelecer mais um recorde.

Os resultados definitivos indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,78%, para os 28.430,05 pontos. Porém, recentemente as valorizações levaram-no ao seu nível do início do ano e no conjunto do mês progrediu 7,6%.

O índice alargado S&P500 retraiu hoje 0,22%, para as 3.500,31 unidades, mas terminou agosto em alta de 7%.