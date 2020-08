Actualidade

Um prédio de habitação em Campo de Ourique, Lisboa, ficou sem condições de habitabilidade para os 11 moradores após o fogo que deflagrou hoje na cobertura, disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

"O edifício não tem condições de habitabilidade por agora e ficou à guarda da PSP, que vai fazer vistorias para determinar as causas do incêndio", explicou o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes.

A mesma fonte acrescentou que os trabalhos dos bombeiros já terminaram e que ninguém se encontra nas habitações por agora.