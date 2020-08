Actualidade

O Governo argentino anunciou que, a partir da adesão de 93,5% dos credores externos à oferta, conseguiu reestruturar 99% da sua dívida sob legislação estrangeira, permitindo que o país abandone a condição de 'default' (incumprimento).

"A oferta teve uma aceitação maciça por parte dos credores. Hoje, temos 99% da dívida pública sob lei estrangeira reestruturada. Isso condiz com uma adesão (dos credores) de 93,5%; o que eleva a percentagem a 99%", anunciou o ministro da Economia, Martín Guzmán, ao lado do Presidente, Alberto Fernández, em cerimónia na Casa Rosada, sede do Governo.

A adesão de 93,5% dos credores implica a ativação das chamadas Cláusula de Ação Coletiva através das quais quando se atinge níveis mínimos de adesão, entre 66,6% e 85% para cada título, a reestruturação é aprovada e, automaticamente, inclui aqueles credores que não tenham aderido.