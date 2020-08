Covid-19

O Brasil registou 553 mortos e 45.961 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 121.381 óbitos e 3.908.272 casos confirmados desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, ainda está a ser investigada a eventual relação de 2.708 mortes com o novo coronavírus, no momento em que a taxa de letalidade da doença no país está fixada em 3,1%.

Já a taxa de incidência da covid-19 no Brasil é de 57,8 óbitos e de 1859,8 casos por cada 100 mil habitantes.