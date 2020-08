Actualidade

O Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé, de 82 anos, é candidato a um terceiro mandato nas eleições marcadas para 18 de outubro, disse hoje o partido Assembleia do Povo da Guiné em comunicado divulgado através da televisão nacional.

"O Presidente Alpha Condé será o nosso candidato às eleições presidenciais", destacou o partido Assembleia do Povo da Guiné (RPG, no acrónimo francês), que tinha solicitado a recandidatura do atual chefe de Estado em agosto.

A perspetiva de uma nova candidatura de Alpha Condé suscita há quase um ano uma onde de protestos, que têm sido repetidamente reprimidos, causando dezenas de mortes entre os manifestantes, noticia a agência AFP.