Actualidade

As receitas da empresa norte-americana Zoom têm crescido exponencialmente durante a pandemia da covid-19, sendo cada vez maior o número de utilizadores pagantes que recorrem a esta ferramenta para realizar as suas reuniões virtuais.

Segundo a agência AP, a Zoom divulgou na segunda-feira que o número de clientes pagantes permitiu-lhe quadruplicar a sua receita durante o período de maio a julho para os 555,6 milhões de euros.

A empresa norte-americana, sediada no Estado da Califórnia, fechou o segundo trimestre com 370.200 clientes, com pelos menos 10 trabalhadores, o que representa um ganho de 105.000 clientes no final de abril.