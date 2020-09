Actualidade

O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, tem hoje estreia portuguesa no Festival IndieLisboa, onde é exibido no âmbito da competição nacional, três dias depois de ter vencido o Festival de Pesaro, em Itália.

A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos venceu, no sábado, o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame.

"A Metamorfose dos Pássaros" teve estreia mundial no festival de Berlim, em fevereiro, onde conquistou o Prémio da Crítica Internacional.