Actualidade

O III Encontro Internacional de Artistas Plásticos - Pictorin tem início hoje, em Santarém, numa edição dedicada ao escritor Bernardo Santareno, no âmbito do centenário do nascimento do dramaturgo escalabitano.

Durante o encontro, que vai decorrer até sábado, está prevista a pintura de um mural com o rosto do escritor, numa parede junto à rotunda Madre Andaluz.

A pintura vai acontecer na quarta-feira, com o trabalho do pintor João Domingos a ser acompanhado pela leitura de textos do livro "Nos Mares do Fim do Mundo", por elementos do Centro Dramático Bernardo Santareno.