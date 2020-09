Covid-19

As receitas do jogo em Macau caíram 94,5% em agosto, em relação a igual período de 2019, anunciou hoje a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Os números apontam ainda que, nos primeiros oito meses do ano, as perdas dos casinos em relação ao ano anterior foram de 81,6%, um resultado devido ao impacto da pandemia de covid-19 e às fortes restrições nas fronteiras.

As operadoras que exploram o jogo na região administrativa especial chinesa arrecadaram, em agosto, 1,33 mil milhões de patacas (cerca de 139 milhões de euros) contra 24,26 mil milhões de patacas (cerca de 2,5 mil milhões de euros) no mesmo mês do ano passado, adiantou.