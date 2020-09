Covid-19

O Presidente cabo-verdiano anunciou hoje a promulgação do diploma que obriga ao uso generalizado de máscaras para prevenir a transmissão de covid-19, numa altura em que o arquipélago se aproxima dos 4.000 casos em menos de seis meses.

Numa mensagem que divulgou na sua conta oficial na rede social Facebook, Jorge Carlos Fonseca anunciou, na noite de segunda-feira, que promulgou o diploma que procede à primeira revisão do DL n.º 47/2020, de 25 de abril, o qual "estabelece regras de utilização de máscaras como medida complementar para limitar a transmissão do SARS-CoV-2 na comunidade".

Essa alteração, que não detalhou, inclui ainda "outras medidas de higienização e prevenção do contágio e vigilância sanitária, em decorrência do princípio da precaução em saúde pública" e foi promulgada pelo chefe de Estado no fim de semana.