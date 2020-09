Actualidade

As linhas de apoio do Ministério da Cultura às entidades artísticas e de adaptação dos espaços às medidas de prevenção de contágio da covid-19 ficam abertas até ao final desta semana, recordou hoje o gabinete da ministra Graça Fonseca.

Permanece também aberta a linha de apoio social, adicional aos apoios concedidos pela Segurança Social a trabalhadores independentes da área da Cultura, que se destina a "artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura", operacionalizada através do orçamento do Fundo de Fomento Cultural.

O comunicado do Ministério da Cultura é divulgado no dia em que se realiza uma ação de protesto, convocada na semana passada pela plataforma Convergência pela Cultura, que argumenta a falta de respostas para o setor. O protesto está marcado para as 15:00, junto ao Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde se encontra o Ministério da Cultura.