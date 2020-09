Actualidade

Representantes das três bancadas do Governo no parlamento timorense consideraram hoje "subversivos" os elementos de um movimento de contestação ao Presidente da República, apesar de defenderem que a questão deve ser resolvida pela polícia.

"Consideramos que a ação do movimento é uma ação subversiva. Pretendem criar um ambiente de desestabilização do país e provocar uma situação descontrolada", disse à Lusa Francisco Branco, da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), maior partido no parlamento.

Francisco Branco e representantes das bancadas do Partido Libertação Popular (PLP) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) contestaram hoje as ações do movimento Resistência Nacional de Defesa da Justiça e Constituição de Timor-Leste, liderado por Ângela Freitas e Antonio Aitan-Matak.