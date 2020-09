Covid-19

Hong Kong realizou hoje milhares de testes de deteção da covid-19, como parte de uma campanha de testagem em massa que se tornou outro ponto de tensão política na região semiautónoma da China.

Voluntários esperaram em fila em alguns dos mais de 100 centros de testes espalhados pela cidade, embora muitos residentes não confiem no equipamento e nas equipas enviadas pelo Governo central, e temam a recolha dos dados do seu ADN.

O governo de Hong Kong rejeitou estas preocupações e a líder do Executivo, Carrie Lam, pediu ao público para avaliar o programa de forma justa e objetiva, apelando aos críticos para que parem de desencorajar as pessoas de serem testadas, uma vez que a participação é crucial para o sucesso do programa.