Actualidade

O presidente do Senado da República Checa arrancou hoje aplausos dos deputados de Taiwan, durante um discurso no qual disse "eu sou taiwanês", em mandarim, numa visita que Pequim considerou um "ato odioso".

Milos Vystrcil invocou especificamente no seu discurso a memória do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy que, durante a Guerra Fria, em 1963, afirmou em alemão "Ich bien ein Berliner" ("Eu sou um Berlinense", em português) aos residentes da parte ocidental de Berlim, então preocupados com a ameaça do bloco soviético.

Kennedy "usou a frase para mostrar o seu apoio ao povo de Berlim e aos valores mais elevados da liberdade", disse Vystrcil.