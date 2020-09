Actualidade

A estreia portuguesa da escritora Anna Pignataro, com "Eu Sou Ágata", e obras de literatura infantojuvenil de Nuno Artur Silva, Shel Silverstein e Dan Brown estão entre os títulos que o Grupo BertrandCírculo projeta publicar até final do ano.

A "publicação mundial", este mês, de "A Sinfonia dos Animais", o primeiro livro infantojuvenil de Dan Brown, com músicas exclusivas compostas pelo autor e ilustrações de Susan Batori, contará com edição portuguesa da BertrandCírculo.

"Este livro acompanha a história do Maestro Rato, que está a preparar uma grandiosa surpresa sinfónica. À medida que se folheiam as páginas, é possível ouvir as 21 melodias criadas por Dan Brown a partir de uma aplicação para o 'smartphone', que pode ser descarregada gratuitamente".