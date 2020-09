Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, considera que o clube tem hoje "os alicerces necessários para redefinir algumas prioridades e procurar chegar mais longe e de forma mais ambiciosa a alguns objetivos".

"Vimos de uma década com resultados desportivos no futebol só superada pela década de sessenta, voltámos a ver o nosso clube em duas finais europeias nos seniores e três nos juniores", refere Luís Filipe Vieira, na edição de hoje da News Benfica.

Estes resultados, ainda de acordo com o presidente benfiquista, devem-se "a uma estratégia e rumo de aposta no centro de formação do Seixal, que é tida como exemplo internacionalmente".