O médio Renato Sanches afirmou hoje que a Croácia, adversária do Portugal no arranque da Liga das Nações de futebol, tem "uma equipa muito boa" e reconheceu que ainda está a habituar-se ao "mundo" da covid-19.

"Alguns jogadores ainda estão em pré-época e temos de nos habituar a este novo estilo de vida por causa da covid-19. É uma situação desagradável para todos nós. Temos de entrar neste mundo e substituir o antigo mundo que tínhamos. Faz parte da vida e temos de dar o nosso melhor", afirmou Renato Sanches.

Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o jogador de 23 anos abordou o confronto de sábado com a Croácia, no Estádio do Dragão, no Porto, que marca o arranque da defesa da Liga das Nações.