Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu a manutenção das sanções impostas a militares da Guiné-Bissau em 2012 na sequência de um golpe de Estado, num relatório pedido em fevereiro pelo Conselho de Segurança.

"O regime de sanções estabelecido pelo Conselho (de Segurança) na resolução 2048 (2012) continua a ser pertinente e pode ajudar as autoridades nos esforços que se pede que realizem", recomenda António Guterres.

A recomendação consta num relatório do secretário-geral da ONU pedido em fevereiro pelo Conselho de Segurança sobre as sanções aplicadas a vários elementos das Forças Armadas envolvidos no golpe de Estado de 2012 e sobre os progressos realizados em relação à estabilização do país e restabelecimento da ordem constitucional e a que a Lusa teve hoje acesso.