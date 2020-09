Actualidade

Cinema, música, dança, teatro, literatura, debate e conversas temáticas são algumas das áreas culturais e sociais em destaque no Festival Mental, que volta a Lisboa, de 30 de setembro a 09 de outubro, anunciou hoje a organização.

A quarta edição do Festival Mental pretende continuar a "promover a visibilidade da saúde mental" junto do público em geral, de acordo com uma nota informativa enviada à Lusa, uma "necessidade" que, este ano, se torna "ainda mais urgente garantir", assim como "a acessibilidade à cultura".

Nesse sentido, o festival arranca com um debate subordinado ao tema "Pandemia: do real ao digital", em 30 de setembro, com um painel de "convidados impactantes na área da comunicação e jornalismo", num evento aberto às questões do público presente.